زيلينسكي يوجه "رسالة حماسية" إلى الأوكرانيين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، مواطنيه على الاستمرار في مقاومة القوات الروسية.

وخاطب زيلينسكي، في فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك، الأوكرانيين وقال: "اخرجوا إلى الشوارع نحتاج للقتال في كل مرة تتاح لنا الفرصة"، وأكد أن الأوكرانيين "لن يتخلوا عن بلادهم للعدو".

وأشاد الرئيس الأوكراني بـ "إيمان" الشعب الأوكراني، وبـ"مقاومته واحتجاجاته في كل المدن الكبيرة والصغيرة".

وقال زيلينسكي إن "المقاومة عند احتلال مدينتك هي نوع خاص من البطولة"، وأكد أن "المقاومة هي خطوة إلى الأمام، خطوة نحو النصر".

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأوكراني، في وقت سابق يوم السبت، الولايات المتحدة إلى المساعدة في إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، خلال اتصال عبر زووم مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، وفقا لشخص مطلع على الجلسة.

وطلب زيلينسكي فرض عقوبات أكبر على روسيا، بما في ذلك على قطاع الطاقة، وكذلك المزيد من المساعدات العسكرية إلى القوات الأوكرانية، وشكر الولايات المتحدة على الدعم الذي قدمته حتى الآن.

ووفقا لتصريحات 5 مصادر مطلعة، لشبكة CNN، فإن هناك محادثات جارية بين الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين حول إمكانية تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من دول أوروبا الشرقية.

وقالت المصادر إن هناك انقساما حول ما إذا كانت الدول تقدم الطائرات بشكل فردي أم لا، وذلك نظرا إلى المخاطر المرتبطة بتلك الخطوة.

وتعارض الولايات المتحدة و دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنشاء منطقة حظر طيران في أوكرانيا وقد حذروا من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى اندلاع "حرب شاملة في أوروبا".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم السبت، إن الدول التي ستفرض منطقة حظر طيران ستُعتبر مشاركة في الصراع.