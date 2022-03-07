ماكرون يبلغ زيلينسكي برد بوتين بشأن ضمان حماية المحطات النووية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال قصر الإليزيه، الأحد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأطلعه ماكرون على مكالمته السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر الإليزيه، في بيان: "تحدث الرئيس ماكرون إلى الرئيس الأوكراني عن مكالمته اليوم مع الرئيس فلاديمير بوتين، الذي وافق على بذل جهد مشترك على أساس توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل ضمان سلامة وأمن محطات الطاقة النووية في أوكرانيا".

وكان الرئيس الفرنسي أعرب عن "قلقه البالغ" بشأن سلامة المحطات النووية في أوكرانيا خلال الاتصال الهاتفي مع بوتين.

وبحسب الإليزيه، أكد ماكرون، خلال حديثه مع زيلينسكي على "الضرورة المطلقة لتجنب أي هجوم على المنشآت النووية المدنية الأوكرانية"، وكذلك تمت مناقشة الوضع الإنساني، وأخبر ماكرون زيلينسكي أنه "سيولي اهتمامًا كبيرا باحتياجات أوكرانيا وأن فرنسا ستواصل دعمها لها".