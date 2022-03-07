وساطة إسرائيلية لوقف حرب أوكرانيا.. ماذا دار في لقاء الـ3 ساعات بين بوتين وبينيت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مع صباح يوم جديد من غزو روسيا لأوكرانيا واعتدائها على مدن عدة في البلاد وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية، نستعرض أبرز ما يجب أن تعرفه حتى الآن.

مقتل نازحين مدنيين

شنت روسيا غارة على نقطة عبور للنازحين في إحدى ضواحي كييف الأحد، ماأسفر عن مقتل طفلين وإصابة عدد من المدنيين الذين كانوا ينزحون بحثا عن مهرب من الغزو الروسي لبلادهم.

زيلينسكي غاضب

اتهم الرئيس الأوكراني روسيا بـ"القتل العمد" في الغارات على مناطق أوكرانية، وأضاف في مقطع فيديو مصور نشره على موقع فيسبوك، قائلا: "لن يسامح الله".

وقال زيلينسكي إنه لم يتلق أي اتصال من القادة الغربيين الأحد: "لم أسمع أي رد فعل من أي قائد في هذا العالم"، وتابع: "لم يبد أي سياسي غربي موقفا، لا يوجد أي رد فعل على هذا الإعلان، فكروا في حجم الإفلات من العقاب الذي يحظى به هؤلاء المحتلون إنهم يعلنون أن الفظائع التي يرتكبونها مخطط لها، لماذا؟"، حسب قوله.

مخاوف نووية

ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قضية سلامة المفاعلات النووية في أوكرانيا في اتصال مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حين أجرى اتصالا آخر مع نظيره الأوكراني أكد خلاله على حرص بلاده على وحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية.

آلاف المعتقلين في روسيا

اعتقلت السلطات الروسية 4640 شخصا شاركوا في مظاهرات مناهضة لغزو أوكرانيا، وفقا لمنظمة حقوقية مستقلة تراقب أعداد المعتقلين.