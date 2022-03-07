دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الإمارات إرسال طائرة تحمل 30 طنا من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى أوكرانيا، الإثنين، في إطار دعم اللاجئين الذين بلغ عددهم 1.2 مليون في الدول المجاورة لأوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

ووصلت الطائرة إلى مدينة لوبلين البولندية، حيث تسلمت السلطات الأوكرانية المساعدات من بولندا وشرعت في تمريرها إلى الداخل الأوكراني، وفقا لوام.

وقال سفير الإمارات لدى أوكرانيا، سالم أحمد سالم الكعبي، في تصريحات نقلتها الوكالة: "يأتي إرسال طائرة الإمدادات الطبية والإغاثية في إطار حرص دولة الإمارات على ضمان توفير المتطلبات الإنسانية الضرورية في حالات النزاع للمدنيين خاصة من النساء والأطفال بما يكفل توفير الاحتياجات الضرورية في مثل هذه الظروف الراهنة وما نتج عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية".

وذكرت الوكالة أن أبوظبي تبرعت بمبلغ 5 ملايين دولار استجابة لنداء الأمم المتحدة وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا.