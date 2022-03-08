البنتاغون لـCNN: بوتين يحاول تجنيد مقاتلين أجانب للقتال في أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، لمراسل شبكة CNN جايك تابر، إن البنتاغون يعتقد أن التقارير بشأن محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجنيد مقاتلين أجانب للقتال في أوكرانيا نيابة عن القوات الروسية، صحيحة.

وأضاف: "لدينا مؤشرات تؤكد هذه التقارير بأنهم يحاولون تجنيد مقاتلين أجانب، خاصة مع وجود أكثر من 150 ألف جندي، وتوقف تقدم القوات الروسية داخل أوكرانيا، لا سيما في الشمال، ما جعل بوتين يجد أنه من الضروري محاولة تجنيد مقاتلين أجانب من أجل حربه".

يذكر أن مراسل CNN جايك تابر كان يسأل المتحدث باسم (البنتاغون) عما إذا كان التقرير، الذي أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، لأول مرة، صحيحا.

وفي سياق متصل، أعلن كيربي أنه سيتم نشر 500 جندي أمريكي في بولندا ورومانيا وألمانيا واليونان لتعزيز حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال إن هؤلاء الجنود سيدعمون القوات الأمريكية الموجودة بالفعل في أوروبا ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، وأكد: "هذه قوات دفاعية".