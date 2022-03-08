الحكومة الأوكرانية: القافلة الإنسانية التي أُرسلت إلى ماريوبول قُصفت

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت الحكومة الأوكرانية أن القافلة الإنسانية التي كانت في طريقها إلى مدينة ماريوبول، قُصفت الثلاثاء واندلعت النيران فيها.

وقالت وزيرة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا الأوكرانية، إيرينا فيريتشوك: "قافلة الشحن في طريقها إلى ماريوبول نعول على وفاء روسيا بالتزاماتها بأنها ستلتزم بوقف إطلاق النار، هناك الآن مؤشرات أن روسيا تقصف باتجاه القافلة"، حسب قولها.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من دقة هذه المعلومات

وكانت قد أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار يشمل 5 مدن روسية منها ماريوبول.

وقالت الوزيرة إن القافلة تضم 8 شاحنات و30 حافلة وتهدف بالدرجة الأولى لإعادة الأطفال والنساء وكبار السن من ماريبول، وقد غادرت زابوريجيا في وقت سابق الثلاثاء.