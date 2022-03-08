(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن جنرالاً روسيًا هو اللواء فيتالي جيراسيموف قُتل في معركة بالقرب من خاركيف.

ولم يقدم البيان القصير الذي صدر يوم الاثنين دليلا على وفاة غجيراسيموف ولم يذكر تفاصيل عن موعد مقتله.

لم تذكر وسائل الإعلام الرسمية الروسية شيئًا يوم الثلاثاء بشأن غيراسيموف ، على الرغم من أنها ذكرت روسًا آخرين قتلوا في أوكرانيا. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على أسئلة شبكة CNN بشأن غيراسيموف يوم الثلاثاء، وهو يوم عطلة رسمية في روسيا.

حددت أوكرانيا غيراسيموف بأنه "قائد عسكري روسي، ولواء، ورئيس الأركان والنائب الأول لقائد الجيش 41 للمنطقة العسكرية المركزية في روسيا". وقالت إنه كان من قدامى المحاربين في الحملات الروسية في الشيشان وسوريا.

وقال بيان وزارة الدفاع الأوكرانية "قتل وجرح عدد من كبار ضباط الجيش الروسي".

كما ألمحت الوزارة في بيانها إلى مشاكل الاتصال التي تقول إن الجيش الروسي يواجهها.

كريستو غروزيف، المدير التنفيذي لمنصة التحقيقات مفتوحة المصدر "بيلنغكات"، أوضح بالتفصيل في سلسلة تغريدات على تويتر أن معلومات وفاة الجنرال ربما تم الحصول عليها من اعتراض مكالمة هاتفية على شبكة غير آمنة.

لم تتمكن CNN من تأكيد هذه التفاصيل.