نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—رفضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اقتراح بولندا بنقل طائراتها المقاتلة من طراز ميغ 29 إلى الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا، واصفة الاقتراح بأنه "غير مقبول"، حسبما قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، الثلاثاء.

وقال كيربي إن "الفكرة كما طرحتها بولندا كانت محفوفة بالمخاطر للغاية، حيث تسعى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى تجنب صراع مباشر بين الحلف وروسيا".

وتابع كيربي: "ببساطة ليس من الواضح لنا أن هناك سببًا منطقيًا لذلك.. سنواصل التشاور مع بولندا وحلفائنا الآخرين في الناتو حول هذه القضية والتحديات اللوجستية الصعبة التي تطرحها، لكننا لا نعتقد اقتراح بولندا يمكن الدفاع عنه".

في وقت سابق من الثلاثاء، اقترحت الحكومة البولندية نقل جميع طائرات MiG-29 إلى قاعدة رامشتاين الجوية التابعة للقوات الجوية الأمريكية في ألمانيا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية. وقالت الوزارة إن الحكومة الأمريكية ستقدمها بعد ذلك إلى أوكرانيا.