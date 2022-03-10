دعم في قطاع الطائرات.. الصين ترفض مساعدة روسيا وموسكو تبحث عن بدائل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن مسؤول روسي رفيع الخميس، أن الصين رفضت دعم موسكو بقطع طائرات في ظل العقوبات المفروضة على قطاع الطيران الروسي.

وقال رئيس إحدى الدوائر في وكالة الطيران المدني الفيدرالية الروسية، فاليري كودينوف، الخميس، إنه كان هناك 70 طائرة روسية مسجلة قبل نهاية فبراير/شباط الماضي، وإشار إلى أن مشكلة صيانة الطائرات واستيراد قطع الغيار ستُحل، بما في ذلك عبر إعادة استيرادها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية.

وقال المسؤول وفقا لتاس: "حسب علمي، رفضت الصين"، مشيرا إلى أن موسكو ستواصل البحث عن دول تستطيع مساعدتها في هذا الشأن، عبر تركيا أو الهند.

وكانت قد أعلنت شركتا بوينغ وإيرباص تعليق بيع قطع الطائرات للخطوط الروسية.