ماكرون يوجه ضربة موجعة لآمال أوكرانيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي قريبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضربة موجعة لآمال أوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الأمر صعب حين يتعلق بدولة تعاني من حرب، الخميس.

وقال ماكرون قبل دخوله إلى قصر فيرساي حيث القمة التي يعقدها الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات هامة تتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا: "لا أرى حلا دبلوماسيا في الساعات القادمة ولا حتى في الأيام المقبلة"، حسب قوله.

وتابع الرئيس الفرنسي عن وقف إطلاق النار: "أنا متفائل بالطبع لكنني يجب أن أكون واقعيا"، حسب قوله.

وحول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، قال ماكرون: "والدولة في حالة حرب؟ لا أعتقد ذلك... هل سنغلق الباب ونقول إن الأمر لن يحدث أبدا؟ سنكون غير عادلين"، حسب قوله.

وأردف الرئيس الفرنسي قائلا: "هناك محادثات على المستويين الاستراتيجي والتاريخي، ستقود خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لقرارات تاريخية لقارتنا الأوروبية".