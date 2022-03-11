بايدن: عقوباتنا الاقتصادية تشل الاقتصاد الروسي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن الغزو الروسي لأوكرانيا "لا يهدد فقط أوروبا و أوكرانيا بل يهدد الاستقرار العالمي".

وأضاف بايدن، خلال اجتماع مع نظيره الكولومبي إيفان دوكي، في البيت الأبيض: "عقوباتنا الاقتصادية تشل الاقتصاد الروسي، الروبل فقد نصف قيمته، بسبب الضرر الكبير الذي لحق به ".

وتابع أن الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا "لن تكون أبدا انتصارا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، وأضاف: "لقد احتشد الشعب الأمريكي والعالم بأسره لدعم الشعب الأوكراني ".

ووجه بايدن الشكر للرئيس الكولومبي على إدانة بلاده "الفورية لغزو روسيا غير المبرر لأوكرانيا، والدعوة إلى انسحاب القوات الروسية".

وأعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده تعتزم تصنيف كولومبيا كحليف رئيسي من خارج حلف الناتو، في خطوة رمزية وذات مغزى ستجلب تعاونا أمنيا واقتصاديا أوثق بين البلدين.

وقال بايدن: "اليوم أنا فخور بأن أعلن أنني أعتزم تصنيف كولومبيا كحليف رئيسي من خارج الناتو وهذا اعتراف بالعلاقة الفريدة والوثيقة بين بلدينا"، وأضاف الرئيس الأمريكي: "كولومبيا، في رأيي، هي العمود الفقري لنصف الكرة الأرضية كله".

ومن جانبه، قال الرئيس الكولومبي لبايدن: "نحن نقدر كثيرا قرارك".

وتعمل الولايات المتحدة وكولومبيا عن كثب في قضايا مثل الهجرة ومكافحة المخدرات والإرهاب.

وقد قدمت الولايات المتحدة أكثر من 10 مليار دولار من المساعدات إلى كولومبيا منذ عام 2000.

وهناك أكثر من 15 دولة تم تصنيفها كحلفاء رئيسيين من خارج الناتو للولايات المتحدة، اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2022، مثل أستراليا واليابان وإسرائيل والفلبين وقطر.

ولا يحق للحلفاء الرئيسيين من خارج الناتو الحصول على ضمانات أمنية محددة، مثل أعضاء الحلف، لكن التصنيف يغير كيفية تعامل الجيش الأمريكي مع تلك الدولة، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.