يد بوتين العسكرية ووزير دفاعه.. ماذا نعلم عن سيرغي شويغو؟

تميّز بين الصديق والعدو.. صواريخ أمريكية ذكية تفتك بالجيش الروسي في أوكرانيا

تعرف على قدرات صواريخ "ستينغر" التي تستخدمها أوكرانيا ضد الجيش الروسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا يومة الـ15، الجمعة، ووسط التطورات العسكرية على الأرض، نقدم لكم نبذة سريعة عن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وفقا لموقعالحكومة الروسية.

شويغو (يمين) مع بوتين خلال رحلة صيد, plain_text Credit: ALEXEY NIKOLSKY/SPUTNIK/AFP via Getty Images

من مواليد 21 مايو 1955 في تشاد، جمهورية توفا، تخرج من معهد البوليتكنيك كراسنويارسك (1977) بدرجة البكالوريوس في هندسة البناء. دكتوراه (اقتصاد)، قبل خدمته ليصل لرتبة جنرال بالجيش ومنحه لقب بطل الاتحاد الروسي.

1972-1977: طالب في معهد كراسنويارسك للفنون التطبيقية.

1977-1978: رئيس عمال في Promkhimstroy Construction Trust ، كراسنويارسك.

1978-1979: رئيس قسم في Tuvinstroy Construction Trust ، كيزيل.

Credit: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

1979-1984: مشرف البناء ، كبير المهندسين ، مدير Achinskaluminystroy Construction Trust ، أتشينسك.

1979-1984: مشرف البناء ، كبير المهندسين ، مدير Achinskaluminystroy Construction Trust ، أتشينسك.

1984-1985: نائب رئيس صندوق إنشاءات Sayanaluminystroy ، Sayanogorsk.

1985-1986: رئيس صندوق Sayantyazhstroy Trust ، Abakan.

1986-1988: رئيس مرفق تصنيع سيارات السكك الحديدية Abakanvagonstroy ، Abakan.

1988-1989: سكرتير ثان للجنة الحزب الشيوعي بمدينة أباكان.

Credit: ALEXEI DRUZHININ/AFP via Getty Images

1989-1990: مفتش في لجنة الحزب الشيوعي بإقليم كراسنويارسك ، كراسنويارسك.

1990-1991: نائب رئيس لجنة الدولة لروسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية للهندسة المعمارية والبناء، موسكو.

1991: رئيس هيئة الإنقاذ الروسية، موسكو.

1991-1994: رئيس لجنة الطوارئ التابعة لروسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية، موسكو.

Credit: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL/AFP via Getty Images

1994-2012: وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث (10 يناير 2000-7 مايو 2000: نائب رئيس الوزراء - وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث).

عين محافظا لمنطقة موسكو عام 2012.

6 نوفمبر 2012: عين وزيرا للدفاع في روسيا الاتحادية.

نال جوائز الدولة: ثناء من الرئيس (1993 و 1999) ، شهادة تقدير من الحكومة (2000) ، وسام الخدمة للوطن ، الدرجة الثالثة ، (2005) ، وثناء من الحكومة (2005) ، وآخرون.