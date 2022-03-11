تركيا تعلن موقف بوتين من إجراء محادثات مع زيلينسكي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت تركيا، الخميس، بشأن إمكانية إجراء محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بوتين قال إنه "ليس ضد المحادثات من حيث المبدأ".

وذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي في أنطاليا بتركيا، عقب الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية أوكرانيا وروسيا وتركيا، أن فلاديمير بوتين قال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "ليس ضد إجراء المحادثات من حيث المبدأ"، وأضاف أوغلو: "لقد قيل إن زيلينسكي مستعد لهذا النوع من الاجتماعات".

وصرح جاويش أوغلو عن الاجتماع الذي التقى فيه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ونظيره الروسي سيرغي لافروف وجهًا لوجه بأن الاجتماع "كان على الأقل بداية مهمة".

وقال وزير الخارجية التركي: "لا ينبغي لأحد أن يتوقع المعجزات في اجتماع واحد، لكن الاجتماع على المستوى الوزاري هو بداية مهمة".