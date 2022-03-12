مخاوف بشأن وضع أكبر محطة طاقة نووية بعد استيلاء روسيا عليها في أوكرانيا

(CNN)-- وصل مسؤولون روس إلى أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا، مطالبين بالسيطرة على المنشأة، وفقًا لبيان صادر عن شركة الطاقة النووية التي تديرها الدولة في أوكرانيا (إنرجواتوم).

احتلت القوات الروسية محطة زابوريجيا للطاقة النووية منذ أكثر من أسبوع حتى الآن، حيث ادعت إنرجواتوم سابقًا أن موظفيها أجبروا على العمل تحت "تهديد السلاح".

وقالت إنرجواتوم إن 11 شخصًا من روساتوم، شركة الطاقة الذرية الروسية الحكومية، وصلوا إلى المحطة يوم الجمعة، وقال ممثل المجموعة إن الشركة تابعة الآن لشركة روساتوم.

وقال البيان "بحسب ممثل هذه المجموعة، تم إرسالهم لتقييم السلامة النووية والإشعاعية بعد قصف المحطة والاستيلاء عليها، وكذلك لتقديم المساعدة في الإصلاحات".

وأضافت أن "سبب آخر لظهورهم هو رفض القيادة الموالية لأوكرانيا وأفراد محطة زابوريجيا التعاون مع الغزاة".

وقال البيان إن مهندسين رفيعي المستوى من محطات الطاقة النووية الروسية في بالاكوفو وروستوف كانا من بين 11 روسيًا وصلوا يوم الجمعة.

وقال البيان إن جميع وحدات الطاقة الست في المحطة تعمل، لكنه أضاف أن إدارة المحطة مضطرة للاتفاق على جميع القضايا الفنية مع الروس.

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، إن اثنين من خطوط الكهرباء الأربعة عالية الجهد التابعة للمحطة قد تضررا، لكن كمية الطاقة التي تحتاجها المحطة من أجل الاستمرار في العمل بأمان يمكن تزويدها بخط واحد متاح.

ولم تعلق روساتوم على هذه القضية.