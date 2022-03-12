واشنطن تحذر الأمريكيين الذين يقاتلون في أوكرانيا من "مخاطر كبيرة"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، الأمريكيين الذين يسافرون إلى أوكرانيا للقتال مع القوات الأوكرانية ضد الغزو الروسي من أنهم سيعاملون من قبل الروس على أنهم "مرتزقة" أو مقاتلون أجانب، مما يعرضهم لـ"مخاطر كبيرة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين، إن الأمريكيين الذين يسافرون إلى أوكرانيا للقتال قد يواجهون محاكمات جنائية أو يقعون في أسر أو يموتون من قبل الروس بسبب قتالهم نيابة عن أوكرانيا.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إجلاء الأمريكيين من أوكرانيا في أي وقت.

وذكر المتحدث أن وزارة الخارجية تشجع المواطنين الأمريكيين على مساعدة أوكرانيا بطرق "بناءة" من خلال المساعدات الإنسانية وغيرها من الوسائل.

وقال برايس: "نواصل حث المواطنين الأمريكيين على عدم السفر إلى أوكرانيا حفاظًا على سلامتهم بغض النظر عن الغرض الأساسي، ونواصل تشجيعهم على تخصيص طاقاتهم نحو أنشطة آمنة وبناءة أو تطوعية أو أنشطة المجتمع المدني".

وردا على سؤال من شبكة CNN عما إذا كانت وزارة الخارجية الأمريكية على علم بوجود مواطنين أمريكيين سافروا للقتال إلى جانب الأوكرانيين، قال برايس إن هذا الأمر لا يتم تتبعه لأن المواطنين الأمريكيين غير مطالبين بتسجيل سبب سفرهم إلى الخارج.