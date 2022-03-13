(CNN)-- تواصلت الهجمات الروسية صباح الأحد بسلسلة من الضربات الجوية أسفرت عن مقتل 35 شخصًا في منشأة تدريب عسكرية بالقرب من مدينة لفيف بشمال غرب البلاد.

إليك ما تحتاج إلى معرفته بشأن آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا:

توسع الهجوم الروسي غربًا: نجت منطقة لفيف إلى حد كبير من القصف الروسي منذ بدء الغزو، لكنها تعرضت لهجمات متزايدة في الأيام القليلة الماضية.

مقتل العشرات في قاعدة عسكرية: أصاب أكثر من 30 صاروخًا ساحة تدريب عسكرية في يافوريف فجر الأحد، مما أسفر عن مقتل 35 شخصًا وإصابة 134 آخرين. يقع الموقع على بعد حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا) شمال غرب لفيف وأقل من 20 كيلومترا (12.5 ميلا) من الحدود البولندية. فهي موطن للمركز الدولي لحفظ السلام والأمن، الذي يستضيف تدريبات مع أفراد عسكريين غربيين.

الهجوم الجوي الروسي يضرب مناطق مكتظة بالسكان: بينما كانت بعض الهجمات الروسية موجهة إلى البنية التحتية الحيوية، يبدو أن غارات أخرى ضربت مناطق مكتظة بالسكان. تعرضت مدينة تشيرنيهيف الشمالية للقصف لليوم الثالث على التوالي، وقتل تسعة أشخاص في قصف روسي بالقرب من ميكولايف جنوبي أوكرانيا.

القوات تقترب من كييف: قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم السبت إن الجزء الأكبر من القوات البرية الروسية على بعد 15.5 ميلاً (25 كيلومترًا) فقط من وسط العاصمة الأوكرانية.

قصف مكثف بشرق أوكرانيا: قال رئيس إدارة لوغانسك الإقليمية، سيرهي هايداي، الأحد، إن هناك "قصفًا مكثفًا" لعدة بلدات، بما في ذلك كريمينا وروبيزني، مما منع الحافلات من المغادرة ومعها مدنيون. وألحقت غارة جوية أضرارًا بدير كنيسة القديس سفياتوجيرسك لافرا التاريخية في أوكرانيا، وهو دير أرثوذكسي في إقليم دونيتسك، مساء السبت.