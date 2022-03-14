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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – نفت الصين تلقيها طلب من روسيا لدعمها عسكريا في غزوها على أوكرانيا، الإثنين، متهمة أمريكا بنشر معلومات مضللة بنوايا "شريرة".

وقال مسؤولان أمريكيان لـCNN الأحد إن موسكو طلبت من بكين دعما عسكريا بما في ذلك طائرات مسيرة بالإضافة إلى المساهمة في تمويل لغزوها غير المبرر لأوكرانيا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال مؤتمر صحفي له الإثنين إن الولايات المتحدة الأمريكية "تنشر معلومات مضللة"، حسب تعبيره.

وقال ليجيان عند سؤاله عما إذا كانت روسيا طلبت من بلاده المساعدة: "مؤخرا، دأب الجانب الأمريكي على نشر معلومات مضللة ضد الصين حول الوضع في أوكرانيا بنوايا شريرة"، حسب تعبيره.

وأردف المتحدث باسم الخارجية الصينية قائلا: "موقف الصين من القضية الأوكرانية ثابت وواضح، ونلعب دورا بناء في تغليب المفاوضات السلمية، من الضروري أن يتحلى كل طرف بضبط النفس وتخفيف التوترات بدلا من صب الوقود على النار، من المهم الدفع نحو حل دبلوماسي بدلا عن تصعيد الموقف أكثر"، على حد قوله.