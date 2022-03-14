أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت العمدة المفروضة من روسيا على مدينة ميليتوبول الأوكرانية، أن القنوات الروسية ستبدأ بالبث في المنطقة، بسبب انتشار الكثير من "ألمعلومات المغلوطة"، حسب ادعائها.

وقالت العمدة المفروضة بالقوة من قبل موسكو غالينا دانيشنكو، في مقطع فيديو مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن "القنوات الروسية" ستبدأ بثها في المنطقة.

وأردفت دانيشنكو قائلة إن هناك "ثغرة كبيرة في الثقة بالمعلومات التي يتم تداولها"، ما دفع روسيا لاتخاذ هذه الخطوة.

وكانت قد فُرضت هذه السيدة عمدة على المدينة المختلة من جانب القوات الروسية، خلفا للعمدة المنتخب، إيفان فيديروف، الذي اعتقله عدد من المسلحين الجمعة.

وبعد اعتقاله، اتهم النائب العام التابع لمناطقة الانفصاليين في أوكرانيا العمدة بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".

بالمقابل، طالب الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي بالإفراج عن العمدة فورا، معتبرا أن اعتقاله "جريمة بحق الديمقراطية"، حسب قوله.