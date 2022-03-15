روسيا الدولة الأكثر تعرضا للعقوبات حول العالم.. فمن يليها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أصبحت روسيا الدولة الأكثر تعرضا للعقوبات في العالم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. منذ 22 فبراير تضاعفت عدد العقوبات ضد الأفراد والكيانات الروسية التي فرضتها أمريكا والاتحاد الأوروبي ودول مختارة مثل سويسرا والمملكة المتحدة واليابان بأكثر من الضعف، مقارنة بالعقوبات التي فرضت على روسيا قبل 22 فبراير، وفقًا لقاعدة البيانات العالمية Castellum.ai لتتبع العقوبات.

ووفرت لوحة معلومات Castellum.AI بيانات موحدة عن عقوبات روسيا وتحدث يوميا. وقسمت البيانات عقوبات روسيا كما كانت قبل وبعد 22 فبراير. ففي 21 فبراير اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانفصاليين في دونيتسك ولوهانسك بوصفهم مستقلين، وبعدها ردت أمريكا وحلفاؤها في 22 فبراير بأول ما سيصبح آلاف العقوبات بعدها. وغزت روسيا رسميًا أوكرانيا في 24 فبراير.

قبل 22 فبراير كانت روسيا في المرتبة الثانية كأكثر الدول تعرضا للعقوبات بـ 2754 عقوبة، أما بعد يوم 22 فبراير أصبحت روسيا هدفًا لـ 3646 عقوبة جديدة ليصل مجموع العقوبات لـ 6400.

وكانت إيران إلى حد بعيد الدولة الأكثر عقوبات في التاريخ مع 3616 عقوبة نشطة حسب قائمة Castellum.AI. وتم فرض هذه العقوبات في العقد الماضي بسبب برنامجها النووي المثير للجدل وأنشطتها الإرهابية. والآن احتلت المركز الثاني بعد تصدر روسيا بعدد العقوبات ضدها لتصبح بالمركز الأول.

وفي المركز الثالث سوريا بـ 2608 عقوبة نشطة، بعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة السورية.

ومن أكثر الدول التي فرضت عقوبات على روسيا حاليا هي أمريكا بـ 1229 عقوبة، وتنوعت عقوبات البيت الأبيض بحظر كامل على الكيانات الدفاعية الروسية، وضوابط التصدير التي تستهدف تكرير النفط، ومنع الطائرات الروسية من دخول واستخدام الأجواء الأمريكية الداخلية. ومن الدول المختارة التي فرضت عقوبات أيضا كانت دول الاتحاد الأوروبي وكندا، فرنسا، أستراليا، بريطانيا، سويسرا، واليابان.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه لترتيب الدول الأكثر عقوبات حول العالم، وإجمالي العقوبات التي فُرضت على روسيا حسب كل دولة أصدرتها.