فريق CNN: سماع دوي انفجارات قوية جدا في مركز العاصمة الأوكرانية كييف

العالم
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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – سُمع دوي انفجارات قوية جدا في وسط العاصمة الأوكرانية، كييف، فجر الثلاثاء، حسبما أكد فريق CNN الموجود على الأرض.

وأكد فريق CNN الموجود في العاصمة الأوكرانية أن دوي الانفجارات الضخمة سُمع عند الساعة الخامسة من فجر الثلاثاء.

وكان قد قُتل شخص وأُصيب 6 آخرين في قصف مبنى سكني في ضاحية أوبولون التابعة لكييف، مساء الإثنين.

وتحاول القوات الروسية منذ 3 أسابيع الدخول إلى العاصمة الأوكرانية، دون أن تنجح بعد، نظرا للمقاومة التي تواجهها من القوات الأوكرانية التي تدافع عن كييف مدعومة من حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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