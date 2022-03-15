(CNN)-- قالت قناة "فوكس نيوز"، الثلاثاء، إن مصورها الصحفي المخضرم بيير زاكريفسكي، قُتل أثناء تغطيته في أوكرانيا.

وكتبت سوزان سكوت، الرئيسة التنفيذية لقناة فوكس نيوز، إلى الموظفين صباح الثلاثاء: "ببالغ الحزن والقلب المثقل نشارك الأخبار هذا الصباح بشأن مصورنا المحبوب بيير زاكريفسكي. قتل بيير في هورينكا، خارج كييف، أوكرانيا."

وقالت سكوت إن زاكريفسكي كان برفقة المراسل بنيامين هول "عندما أصيبت عربتهم بنيران". وأضافت أن هول لا يزال في المستشفى في أوكرانيا.

وأشارت سكوت إلى أن زاكريفسكي كان مصور حرب مخضرم "غطى تقريبًا كل قصة داخلية لقناة فوكس نيوز من العراق إلى أفغانستان إلى سوريا".

وقالت سكوت إن زاكريفسكي كان يقدم تقاريره من أوكرانيا منذ فبراير/ شباط.

وتابعت: "كانت مواهبه هائلة ولم يكن هناك دور لم يهب إليه للمساعدة في هذا المجال - من مصور إلى مهندس إلى محرر إلى منتج - وقد فعل كل ذلك تحت ضغط هائل بمهارة هائلة. لقد كان ملتزمًا بشدة بسرد القصة، وكانت شجاعته ومهنيته وأخلاقياته في العمل معروفة بين الصحفيين في كل وسيلة إعلامية".

وأضافت سكوت: "لقد كان يتمتع بشعبية كبيرة - فجميع العاملين في مجال الإعلام الذين غطوا قصة أجنبية يعرفون بيير ويحترمونه".

وقالت سكوت إنه كان "يومًا مفجعًا بالنسبة لفوكس نيوز ميديا ​​ولكل الصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم لنقل الأخبار".

وقال أنطون جيراشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، إن الصحفية الأوكرانية، أولكساندرا كوفشينوف، قُتلت أيضًا في الحادث.

لم تؤكد فوكس بعد أن كورشينوفا كانت تعمل مع فريق فوكس.

وتأتي أنباء وفاة زكرزفسكي بعد أيام من مقتل الصحفي الأمريكي برنت رينو الحائز على جوائز، في بلدة إيربين الأوكرانية.

وقال أندري نيبيتوف، رئيس شرطة منطقة كييف، إن القوات الروسية أطلقت النار على رينو، مضيفًا أن "المحتلين يقتلون بسخرية حتى صحفيي وسائل الإعلام الدولية، الذين كانوا يحاولون قول الحقيقة بشأن الفظائع التي ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا".

وأصيب صحفي آخر هو خوان أريدوندو في أوكرانيا يوم الأحد.

نددت جماعات حرية الصحافة بالعنف الذي يواجهه الصحفيون أثناء تغطيتهم للحرب. ودعت لجنة حماية الصحفيين، بعد وفاة رينو، القوات الروسية إلى "وقف جميع أشكال العنف ضد الصحفيين وغيرهم من المدنيين دفعة واحدة".