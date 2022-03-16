تميّز بين الصديق والعدو.. صواريخ أمريكية ذكية تفتك بالجيش الروسي في أوكرانيا

تعرف على قدرات صواريخ "ستينغر" التي تستخدمها أوكرانيا ضد الجيش الروسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية 11 قائدا عسكريا ومسؤولا يعملون أو عملوا في قطاع الدفاع والمواد ذات الصلة في اقتصاد الاتحاد الروسي.

وتضمنت القائمة ما يلي وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية: