(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا خلال تصريحات من البيت الأبيض، الأربعاء. وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.

وقال بايدن "هذه عمليات نقل مباشرة للمعدات من وزارة دفاعنا إلى الجيش الأوكراني لمساعدتهم في محاربة هذا الغزو. أشكر الكونغرس على تخصيص هذه الأموال".

وأضاف بايدن "ستوفر هذه الحزمة الجديدة، نفسها، مساعدة غير مسبوقة لأوكرانيا. وتشمل؛ 800 نظام مضاد للطائرات للتأكد من أن الجيش الأوكراني يمكنه الاستمرار في إيقاف الخطط وطائرات الهليكوبتر التي كانت تهاجم شعبها والدفاع عن"المجال الجوي الأوكراني".

وتابع: "العالم متحد في دعمنا لأوكرانيا وتصميمنا على دفع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ثمن باهظ للغاية. تقود أمريكا هذا الجهد، جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، لتوفير مستوى هائل من المساعدات الأمنية والإنسانية التي نضيفها إلى اليوم وسنواصل بذل المزيد في الأيام والأسابيع المقبلة".

وقال مسؤولون مطلعون على الخطط إن حزمة المساعدة العسكرية ستشمل صواريخ مضادة للدبابات والمزيد من الأسلحة الدفاعية التي قدمتها الولايات المتحدة بالفعل، بما في ذلك صواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ ستينجر المضادة للطائرات.

ومع ذلك، ستتوقف المساعدة عن فرض منطقة حظر الطيران أو الطائرات المقاتلة التي قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنها ضرورية لاستمرار حرب أوكرانيا ضد روسيا.