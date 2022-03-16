(CNN)-- في مقابلة حصرية في لفيف، أخبر المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية مراسل CNN أندرسون كوبر، أنه جاء إلى أوكرانيا لأن لديه أسبابًا معقولة للاعتقاد بارتكاب جرائم حرب في الصراع بين روسيا وجارتها الجنوبية.

وقال كريم خان: "القانون واضح في هذا الشأن. ويعتبر استهداف المدنيين عمدًا جريمة. يعتبر استهداف الأعيان المدنية عمدًا جريمة. الآن، بالطبع، يجب أن يكون هناك مزيد من التحقيق. وهل استخدمت تلك الأعيان المدنية لشن هجمات تجعلها هدفاً مشروعاً؟ لكن حتى ذلك الحين، لا يوجد ترخيص لاستخدام القنابل العنقودية أو استخدام هجمات غير متناسبة في مناطق مدنية مركزة".

منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، وقعت حوادث عديدة حيث تعرضت المباني السكنية للقصف بالصواريخ والمدفعية الروسية. وكان من بين أكثر الهجمات دموية الضربة التي استهدفت مدينة تشيرنيهيف عندما أصابت نيران روسية مجمعاً سكنيًا حوالي ظهر يوم 4 مارس/ آذار.

ويُظهر مقطع فيديو حددته شبكة CNN جغرافياً خمسة انفجارات على الأقل خلال الهجوم. وقالت خدمات الطوارئ إنها انتشلت 33 جثة من تحت أنقاض المباني المتضررة في وقت مبكر من المساء. وقالت السلطات الإقليمية إنه لا توجد منشآت عسكرية قريبة، رغم أن روسيا تصر على أنها لا تستهدف المدنيين عمدًا.

في مقابلته مع CNN، قال خان أيضًا إنه يمكن توجيه لوائح الاتهام إلى أي شخص بغض النظر عن الرتبة العسكرية أو الدور المدني.

وأضاف: "ليست هناك حصانة لأي منصب رسمي ... (إذا) كنت جنديًا مشاة في منطقة مدنية في حرب المدن، فليس لديك ترخيص لاغتصاب الأطفال أو مهاجمتهم أو ترويعهم. إذا كنت قائدًا ميدانيًا أو إذا كنت قائدًا في ساحة المعركة تقوم بضربات جوية أو قرارات استهداف أو كنت رئيسًا مدنيًا، بموجب قانون روما الأساسي، فهناك مسؤولية".

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الخميس الماضي، إن الأفعال التي ارتكبتها روسيا ضد الشعب الأوكراني تشكل جرائم حرب، وهي المرة الأولى التي يتهم فيها مسؤول أمريكي كبير موسكو مباشرة بارتكاب جرائم حرب منذ بدء هجوم الشهر الماضي على أوكرانيا.

لم يذهب المسؤولون الآخرون في إدارة الرئيس جو بايدن إلى حد التصريح صراحة بأن روسيا ارتكبت جرائم حرب - انتهاكات للقوانين الدولية للنزاع المسلح - وبدلاً من ذلك أشاروا إلى "تقارير موثوقة" بأن مثل هذه الجرائم قد تم ارتكابها ودعمهم للتحقيقات في تصرفات موسكو.

وأشارت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، يوم الخميس إلى "الفظائع" التي ارتكبها الروس، وقالت إن على الأمم المتحدة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب الروسية.