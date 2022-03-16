"ماريوبل هي جهنم الآن".. ما عليك معرفته عن وضع هذه المدينة الأوكرانية

ما دور أمريكا في مساعدة أوكرانيا وسط الحرب مع روسيا

كييف، أوكرانيا (CNN)-- قال السكان الذين فروا من مدين ماريوبل المحاصرة بجنوب شرق أوكرانيا لشبكة CNN إن الظروف في المدينة "لا تطاق" وهي "كجهنم"، حيث تُظهر لقطات مروعة بطائرة بدون طيار وصور الأقمار الصناعية الدمار الهائل الذي أحدثه القصف الروسي.

إليكم ما نعلمه عن المدينة:

- مزاعم حول احتجاز بالمستشفى: تم احتجاز الأطباء والمرضى رغماً عنهم في مستشفى ماريوبول الإقليمي للعناية المركزة، كما قال بافلو كيريلينكو، رئيس إدارة منطقة دونيتسك. قال كيريلينكو إن موظفًا في المستشفى أخبره أن الموظفين والمرضى يقيمون في الطابق السفلي، حيث استمر علاج المرضى والمصابين.

وقال كيريلينكو: "من المستحيل الخروج من المستشفى. يطلقون النار، نجلس في الطابق السفلي. لم تتمكن السيارات من القيادة إلى المستشفى لمدة يومين. المباني الشاهقة من حولنا تحترق".

- تدمير المدينة: قال أورلوف إن القوات الروسية "تدمر" ماريوبول بهجمات منتظمة، موضحا: "أحصينا أمس 22 طائرة كانت تقصف مدينتنا وما لا يقل عن 100 قنبلة استخدموها في قصف مدينتنا. الأضرار مروعة".

تُظهر صور الأقمار الصناعية من ماكسار الاثنين مدى الأضرار، بما في ذلك المنازل التي احترقت بعد تعرضها على ما يبدو لضربات روسية، ومجمع سكني مدمر وتصاعد أعمدة الدخان الكثيفة.

- السكان محاصرون: يقدر المسؤولون الأوكرانيون أن حوالي 350.000 شخص محاصرون في ماريوبول وقتل ما يصل إلى 2500 مدني. أما الباقون فهم بلا كهرباء وماء وتدفئة.