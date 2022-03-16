تقرير استخباراتي: روسيا تستدعي تعزيزات عسكرية من جميع أنحاء البلاد

تعرف على قدرات صواريخ "ستينغر" التي تستخدمها أوكرانيا ضد الجيش الروسي

لندن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت وزارة الدفاع البريطانية، بأحد تقرير استخباراتي، الثلاثاء، أن الجيش الروسي أرسل بطلب تعزيزات عسكرية من جميع أنحاء البلاد مع استمرار العمليات التي يخوضها الجيش بأوكرانيا منذ الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

وأوضحت الوزارة البريطانية أن سبب ذلك يأتي مع استمرار الجيش الروسي بتكبد "الخسائر المستمرة في الأفراد" في أوكرانيا، حيث قالت بالتقرير: "تسعى روسيا بشكل متزايد إلى تشكيل قوات إضافية لتعزيز وتعويض خسائرها البشرية".

وأضافت: "من المحتمل أن تكافح روسيا لشن عمليات هجومية في مواجهة المقاومة الأوكرانية المستمرة"، مضيفة أن روسيا تعيد نشر قواتها من أماكن بعيدة مثل "منطقتها العسكرية الشرقية وأسطول المحيط الهادئ وأرمينيا" وكانت تستغل بشكل متزايد مصادر أخرى للمقاتلين مثل "الشركات العسكرية الخاصة والسوريين والمرتزقة الآخرين".

وذكرت الوزارة أنه ووفقا للتقييم الاستخباراتي: "ستحاول روسيا على الأرجح استخدام هذه القوات للاحتفاظ بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها وتحرير قوتها القتالية لتجديد العمليات الهجومية المتوقفة".