دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، الثلاثاء، إن روسيا فرضت عقوبات على الرئيس الأمريكي جو بايدن ونجله ووزير الخارجية أنتوني بلنكين ومسؤولين أمريكيين آخرين و "أفراد مرتبطين بهم".

وذكر البيان الروسي: "ردًا على سلسلة من العقوبات غير المسبوقة التي تحظر، من بين أمور أخرى، دخول الولايات المتحدة لكبار المسؤولين في الاتحاد الروسي، اعتبارًا من 15 مارس من هذا العام، تتضمن قائمة الوقف الروسية على أساس المعاملة بالمثل، الرئيس ج. بايدن ووزير الخارجية أ. بلينكين ووزير الدفاع إل أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة إم ميلي ، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والشخصيات الأمريكية البارزة".

ومضى البيان ليوضح أن هذه الخطوة الانتقامية كانت "نتيجة حتمية لمسار الرهاب من روسيا الذي اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية، والتي، في محاولة يائسة للحفاظ على الهيمنة الأمريكية، اعتمدت على التضييق على روسيا."

وفيما يلي قائمة بالأشخاص المدرجين في "قائمة الإيقاف" لروسيا:

- جو بايدن، الرئيس الأمريكي

- أنتوني بلينكين، وزير الخارجية

- لويد أوستن، وزير الدفاع

- الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة

- جاكوب سوليفان، مستشار الأمن القومي

- وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية

- جين بساكي، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض

- داليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي لبايدن للاقتصاد الدولي

- سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

- هانتر بايدن، نجل الرئيس بايدن

- هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة

- والي أدييمو، نائب وزير الخزانة

- ريتا جو لويس، رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد

وأعلن البيان عن المزيد من العقوبات لتوسيع القائمة من خلال تضمين "كبار المسؤولين الأمريكيين والمسؤولين العسكريين والمشرعين ورجال الأعمال والخبراء والإعلاميين الذين يعانون من رهاب روسيا أو يساهمون في التحريض على الكراهية تجاه روسيا وإدخال تدابير تقييدية".

وأضافت أن الحكومة الروسية ومؤسساتها المصرفية وغيرها ستنفذ بشكل جماعي هذه العقوبات.