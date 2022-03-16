فيديو يظهر إطلاق دبابات روسية النار على مبان سكنية بشكل متكرر في أوكرانيا

فيديو يظهر إطلاق دبابات روسية النار على مبان سكنية بشكل متكرر في أوكرانيا

(CNN)-- أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، موسكو بوقف غزوها لأوكرانيا على الفور، قائلة إنه لا يوجد دليل يدعم تبريرها للحرب.

خلال جلسة يوم الأربعاء قضت المحكمة بعدم وجود دليل يدعم المزاعم الروسية بأن أوكرانيا ترتكب إبادة جماعية في ولايتي لوغانسك ودونيتسك، حيث بررت موسكو بموجبه غزوها لأوكرانيا.

وجاء في البيان: "يجب على الاتحاد الروسي أن يعلق على الفور العمليات العسكرية التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، والتي يكون هدفها وهدفها المعلن منع ومعاقبة إبادة جماعية مزعومة في لوهانسك ودونيتسكوبلاست في أوكرانيا".

كما دعت المحكمة القوات الأخرى التي تدعمها أو تسيطر عليها موسكو إلى وقف عملياتها العسكرية، ودعت روسيا إلى الامتناع عن تصعيد النزاع أو تمديده.

رفعت أوكرانيا نزاعًا في 26 فبراير/ شباط ضد روسيا على أساس اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وطلبت من محكمة العدل الدولية مناقشة المزاعم الروسية بأن أوكرانيا ترتكب إبادة جماعية في دونباس.

عُقدت جلسة الاستماع في قصر السلام في لاهاي، حيث تلا القاضي خوان إي دونوجيو، أمر المحكمة. تم تأكيد القرار المبدئي بأغلبية 13 صوتا مقابل 2. وصوت قاض روسي وصيني ضد القرار.

وقال دونوجيو: "المحكمة تدرك تمامًا حجم المأساة الإنسانية التي تحدث في أوكرانيا. إن المحكمة قلقة للغاية بشأن استخدام القوة من قبل الاتحاد الروسي في أوكرانيا ، الأمر الذي يثير قضايا خطيرة للغاية في القانون الدولي".

تعتبر أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، رغم أن المحكمة تفتقر إلى آلية التنفيذ.

قاطعت روسيا جلسة استماع سابقة لمحكمة العدل الدولية في 7 مارس/ آذار.