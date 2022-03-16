بعد توضيح سبب الزيارة.. بالصور.. جونسون يصل الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وذلك ضمن جهود لتنسيق العمل الدولي وفقا للخارجية البريطانية مع استمرار العمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بأوكرانيا.

Today the Prime Minister is visiting the UAE and Saudi Arabia for talks on energy, regional security and international diplomacy as part of the UK’s work to galvanise global action on the invasion of Ukraine. https://t.co/x3XaqWNJcW

ونشرت صفحة رئاسة الوزراء البريطانية صورا للحظة وصول جونسون بتغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة بتعليق: "يزور رئيس الوزراء اليوم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لإجراء محادثات حول الطاقة والأمن الإقليمي والدبلوماسية الدولية كجزء من عمل المملكة المتحدة لتحفيز العمل العالمي بشأن غزو أوكرانيا".

وكانت الحكومة البريطانية قد قالت في بيان، إن "زيارة جونسون لأبوظبي والرياض ليوم واحد هي جزء من جهود المملكة المتحدة لضمان عمل دولي منسق بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا".

وأضاف البيان أن جونسون سيناقش "زيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على روسيا"، وأنه من المتوقع أن يناقش القادة "الجهود المبذولة لتحسين أمن الطاقة وتقليل التقلبات في أسعار الطاقة والغذاء"، وأن بوريس جونسون "سيركز على تنويع إمدادات الطاقة للمملكة المتحدة".