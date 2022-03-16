واشنطن ترد على مطالب أوكرانيا بشأن الحصول على مقاتلات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، معارضة الإدارة الأمريكية فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا وتزويد كييف بطائرات نفاثة، على الرغم من طلبات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه على الرغم من طلبات الرئيس الأوكراني لا يزال البيت الأبيض لا يؤيد فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا أو تزويد القوات الجوية الأوكرانية بطائرات مقاتلة جديدة.

وأضافت ساكي، لكايتلان كولينز من شبكة CNN: "أود أن أشير إلى أن وزارة الدفاع (البنتاغون) قالت إن إضافة طائرات إلى أوكرانيا لن يغير بشكل كبير، على الأرجح، من فعالية القوات الجوية الأوكرانية مقارنة بالقدرات الروسية".

وتابعت: "كان التقييم أن نقل هذه الطائرات قد يتم فهمه بالخطأ على أنه تصعيد، ويمكن أن يؤدي إلى رد فعل روسي كبير، كان هذا هو التقييم بشأن مخاطر هذه الخطوة ولم يتم تغيير هذا التقييم".

وقالت ساكي، فيما يتعلق بفرض منطقة حظر الطيران، إن الرئيس الأمريكي "ينظر للقرارات التي يتم اتخاذها من منظور ما هو في مصالح أمننا القومي والأمن العالمي، ولا يزال يعتقد أن فرض منطقة حظر الطيران سيكون خطوة تصعيدية، يمكن أن تؤدي إلى حرب مع روسيا ".

وأضافت: "لا أعتقد أن هناك الكثير من المدافعين عن ذلك يطالبون بذلك في الكونغرس في هذه المرحلة"، ولفتت إلى "نضال بايدن وفريقه من أجل حصول أوكرانيا على مساعدة إضافية".

ومن المقرر أن يلقي زيلينسكي خطابًا أمام جلسة مشتركة للكونغرس، الأربعاء.

كان الرئيس الأوكراني طلب، الثلاثاء، أمام مجلس العموم الكندي مزيدًا من المساعدة العسكرية وحث كندا على دعم إغلاق المجال الجوي الأوكراني أمام الطائرات العسكرية الروسية.