دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، نظيره الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة الروسية موسكو، الخميس، وأكد على ضرورة خفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا وضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام عدة ما قاله الشيخ عبدالله بن زايد خلال اجتماعه مع نظيره الروسي، إذ قال: "دائما هناك ما هو مهم وما هو متطور في العلاقة التي تربط روسيا الاتحادية والإمارات العربية".

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي قائلا: "لا شك في أننا نتطلع إلى تطوير العلاقة بين بلدينا ونعمل على تنويع مجالات ترابط العلاقة بين مواطنينا ومؤسساتنا وحكوماتنا"، حسب تعبيره.

وتابع الشيخ عبدالله بن زايد قائلا: "من المهم أن نعزز التعاون في ما يتعلق بامن الطاقة وأمن الغذاء"، حسب قوله.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أنه من "المهم بحث الأزمات المختلفة حول العالم من أوكرانيا إلى العراق إلى إيران إلى سوريا إلى اليمن إلى غيرها والساحل والصحراء في أفريقيا"، حسب تعبيره.

#عبدالله_بن_زايد يلتقي وزير خارجية #روسيا في #موسكو، حيث جرى خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة. #فيديو_وام https://t.co/r1FfcyjHLZ

من جانبها نقلت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ عبدالله بن زايد أكد على "ضرورة التوصل إلى تسوية وحل سلمي بين روسيا وأوكرانيا"، وأعرب عن استعداد بلاده لـ"دعم الجهود كافة الهادفة لإيجاد حل للأزمة، بما في ذلك وقف اطلاق النار"، حسب قوله.

وشدد وزير الخارجية الإماراتي على أهمية "السلام و الأمن و الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي"، مؤكدا التزام أبوظبي بالدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، وفقا لوام.

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد أعلنت عن زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى موسكو في 28 فبراير/شباط الماضي، لكن الزيارة تأجلت لأسباب لم يعلن عنها الطرفان بشكل رسمي.

ويعتبر الشيخ عبدالله بن زايد ثاني وزير خارجية لدولة عربية يزور روسيا منذ غزوها لأوكرانيا بعد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، والذي أثار استقبال لافروف له جدلا بسبب "ٌقياس الحرارة".