أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعاد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الخميس، التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تفرض منطقة "حظر طيران" فوق أوكرانيا مشيرا إلى أن ذلك سيعني فتح حرب مع روسيا، وهو أمر لا تريد واشنطن حدوثه.

وقال أوستن خلال زيارة إلى عاصمة سلوفاكيا، براتيسلافا: "من وجهة نظر أمريكا، رئيسنا، الرئيس بايدن، كان واضحا بقوله إننا لن نرسل قوات إلى أوكرانيا، ولكن رغم ذلك، فإننا سنواصل دعمنا لأوكرانيا في جهودها للدفاع عن أراضيها".

وأردف وزير الدفاع الأمريكي قائلا: "وقد قلنا إن فرض منطقة حظر طيران ستعني الدخول في الحرب، هذا يعني أنك في مواجهة مع روسيا، وهذه واحدة من الامور التي قلنا وقال عنها رئيسنا إننا لن نفعلها، لن ندخل بحرب مع روسيا"، على حد تعبيره.

وتابع أوستن قائلا: "إذا ما يعنيه هذا الأمر هو أنك إذا أردت أن تسيطر على السماء عليك أن تدمر الدفاعات الجوية على الأرض، وبعض تلك الدفاعات في الداخل الروسي، لذلك، مجددا، لا توجد طريقة سهلة وبسيطة للقيام بذلك، لا وجود لمنطقة حظر طيران، منطقة حظر الطيران تعني أنك في حرب مع روسيا لذا من وجهة نظر أمريكية فأننا لن نقوم بذلك"، حسب تعبيره,

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن القوات المسلحة الأوكرانية نجحت باستخدام دفاعاتها الجوية لإحباط هجمات روسيا، وأردف قائلا: "إن هدفنا يكمن بالاستمرار بتعزيز تلك الأشياء التي نجحت مع القوات الأوكرانية"، حسب قوله.

وكان قد شكر الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسي، نظيره الأمريكي على الدعم الذي قدمه لبلاده لكنه أعاد المطالبة بفرض منطقة حظر طيران، وذلك خلال كلمته أمام الكونغرس الأربعاء.