دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، عن مساعدة أمنية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، ليصل بذلك إجمالي المساعدات الأمنية التي التزمت بها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا إلى مليار دولار أمريكي في الأسبوع الأخير وحده وملياري دولار منذ بدأت إدارة بايدن ولايتها.

وتأتي هذه المساعدة على شكل نقل مباشر للمعدات من وزارة الدفاع الأمريكية إلى الجيش الأوكراني لمساعدته في الدفاع عن بلاده ضد الغزو الروسي الذي جرى بدون أي استفزاز أو مبرر، وفقا لما ذكره بيان صادر عن الخارجية الامريكية، حيث تشمل حزمة المساعدات الجديدة التي تبلغ قيمتها 800 مليون دولار ما يلي:

800 نظام ستينغر المضاد للطائرات

2000 صاروخ جافلان وألف سلاح خفيف مضاد للمدرعات و6000 نظام أي تي-4 المضاد للمدرعات

100 نظام جوي تكتيكي بدون طيار

100 قاذفة قنابل و5 آلاف بندقية وألف مسدس و400 رشاش و400 شوزن (بندقية)

أكثر من 20 مليون طلقة ذخيرة للأسلحة الصغيرة وقاذفات القنابل وقذائف الهاون

25 ألف مجموعة من الدروع الواقية

25 ألف خوذة.

وذكر البيان أنه وبالإضافة إلى الأسلحة المذكورة أعلاه، تشتمل المساعدة التي سبق أن التزمت بها الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا ما يلي:

أكثر من 600 نظام ستينغر المضاد للطائرات

حوالي 2600 صاروخ جافلان المضاد للمدرعات

5 مروحيات من نوع أم آي-17

3 زوارق للدوريات

4 رادارات تتبع مضادة للمدفعية وللطائرات بدون طيار

4 أنظمة رادار مضادة لمدافع الهاون

200 قاذفة قنابل وذخيرة

200 شوزن (بندقية) و200 رشاش

حوالى 40 مليون طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة وأكثر من مليون قنبلة يدوية وهاون وقذيفة مدفعية

70 مركبة ذات عجلات عالية الحركة ومتعددة الأغراض ومركبات أخرى

أجهزة اتصالات آمنة وأنظمة الكشف عن الحرب الإلكترونية ودروع واقية وخوذ وغيرها من المعدات التكتيكية

معدات طبية عسكرية لدعم العلاج ومكافحة الإخلاء

معدات التخلص من الذخائر المتفجرة وإزالة الألغام

صور الأقمار الصناعية والقدرة على التحليل.