بايدن يكشف للرئيس الصيني تداعيات تقديم المساعدة لروسيا

بعضها قد يأتي من دول عربية.. ضغوط على بايدن لنقل أسلحة سوفيتية إلى أوكرانيا

اتصال بين بايدن وماكرون بشأن الأزمة الأوكرانية.. ماذا ناقشا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أوضح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للرئيس الصيني، شي جينبينغ، تبعات تقديم الدعم لروسيا في ظل غزوها لأوكرانيا، وذلك في اتصال هاتفي استمر لمدة ساعتين تقريبا بينهما، الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن لـCNN إن اتصاله مع نظيره الصيني "سار على ما يرام".

من جانبه، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي "شرح آثار وتداعيات تقديم الصين مساعدة ملموسة لروسيا".

وأضاف البيت الأبيض قائلا عن الاتصال: "أكد الرئيس على دعمه للجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل للأزمة".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيسين اتفقا على إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بينهما في قادم الأيام.

وكان قد استمر الاتصال بين الرئيسين ساعتين تقريبا، إذ أكد الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي على أ÷مية تجنب المواجهة العسكرية بين الدول.