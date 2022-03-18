الجيش الأوكراني يعلن عن تطور يعطل تقدم القوات الروسية نحو كييف

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية عن تقييم مبشر حول دفاعها عن كييف وأشارت إلى أنها أغلقت طريقين أمام القوات الروسية نحو العاصمة.

ففي مواجهة حملة لمحاصرة العاصمة في سبيل السيطرة عليها لاحقا، تم توقيف القوات الروسية المتمركزة على ضفتي نهر الدنيبرو، الذي يقسم العاصمة شمالا وجنوبا، حسبما قال نائب رئيس أركان الجيش الأوكراني أولكساندر هروزيفيتش.

وقال المسؤول العسكري الأوكراني: "حتى اليوم، تم إيقاف العدو على مسافة 70 كم من الضفة اليمنى للمدينة، ما يجعل الاستمرارا في عملية إطلاق النار مستحيلا، باستناء إطلاق الصواريخ، أما على الضفة اليسرى فقد تم توقيف التقدم، العدو يستهدف بينتنا التحتية بشكل يثير السخرية، لكن الطرق الرئيسية للهجوم قُطعت"، حسب قوله.

وتحيط القوات الروسية بكييف من ثلاث جهات في حين تبقى الجهة الغربية دون تواج روسي بارز.