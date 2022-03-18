شقيقة أمريكي قتل في أوكرانيا الخميس لـCNN: لم يكن سيترك جانب إيرا

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قبل أشهر من هجوم القوات الروسية على أوكرانيا، ذهب الأمريكي، جيمي هيل، ليكون هناك مع شريكته الأوكرانية، إيرا، المصابة بالتصلب المتعدد، وعندما اندلعت الحرب، بقي هيل رغم تدهور الأوضاع في مدينة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا.

شقيقة أمريكي قتل في أوكرانيا الخميس لـCNN: لم نتلق تفاصيل وفاته من السفارة
جيمس ويتني هيل شوهد في هذه الصورة على فيسبوك لعام 2013, plain_textCredit: From James Whitney Hill facebook

وكان هيل من بين عشرات المدنيين الذين قتلوا في الهجوم الروسي يوم الخميس في تشيرنيهيف.

وقالت كاتيا شقيقة هيل بتصريح لـCNN: "لم يكن سيترك جانب إيرا في حالتها.. كان جيم في أوكرانيا هذه المرة لأنه حصل على دواء من الولايات المتحدة ووجد طبيبًا في تشيرنيهيف ليعالجها".

وقالت الشرطة الأوكرانية إنه توفي جراء قصف مدفعي، في حين قالت شقيقته إن العائلة لم تحصل على تفاصيل حول وفاته من السفارة الأمريكية بكييف.

ويذكر أن تشيرنيهيف، الواقعة إلى الشمال الشرقي من كييف وعلى مقربة من الحدود الروسية، قد شهدت أعنف قصف من القوات الروسية منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

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