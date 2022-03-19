مصادر تكشف لـCNN كواليس حشد جمهور لحضور كلمة بوتين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصدرت السلطات الروسية تعليمات لمعلمي مدارس موسكو وطلاب الجامعات الحكومية بحضور الاحتفال الذي شارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بمناسبة الذكرى الثامنة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم، بحسب مصادر لشبكة CNN.

وقالت المصادر، التي تلقت منشورا بهذه التعليمات، إن السلطات الروسية لجأت إلى هذا التصرف في محاولة أخيرة منها لرسم صورة بأن هناك موقف موحد مؤيد للغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح العديد ممن تلقوا تلك التعليمات، لشبكة CNN، أنهم شعروا بالضغط من أجل الذهاب إلى ملعب لوجنيكي بوسط موسكو، حيث ألقى بوتين خطابا أمام الحضور تزامن مع دخول غزو بلاده لأوكرانيا أسبوعه الرابع.

وقالت إيكاترينا (26 عاما)، وهي معلمة في مدرسة ابتدائية في مدرسة بموسكو، طلبت الكشف عن هويتها بالاسم الأول فقط، لشبكة CNN، إن إدارة المدرسة طلبت منها هي وزملائها في الصباح السابق حضور الاحتفال.

وكان من بين التعليمات التي وجهت إلى الحضور، والتي حصلت عليها CNN، قيل لهم إنهم سيحصلون على أعلام روسية ويجب عليهم أن يرتدوا علامة حرف "Z" بيضاء على ملابسهم، الذي يرمز إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت المعلمة إنها "رفضت الذهاب إلى الحفل لأن هذا يتعارض مع مبادئي الأخلاقية وقلت لهم إن حضور مثل هذه الأحداث ليس منصوصا عليه في عقد عملي"، وأضافت أن صديق لها في مدرسة أخرى رفض الذهاب وتم فصله من العمل.

ولم تتمكن CNN من تأكيد فصل هذا الشخص بشكل مستقل.