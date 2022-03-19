بدلات رواد فضاء روس بألوان علم أوكرانيا تثير جدلا.. وموسكو ترد

(CNN)-- وصل ثلاثة رواد فضاء روس إلى محطة الفضاء الدولية، الجمعة، مرتدين بدلات طيران صفراء زاهية مزينة باللون الأزرق، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الثلاثة يظهرون تضامنًا مع أوكرانيا من خلال ارتداء ألوانها الوطنية وتوبيخ غزو حكومتهم.

في حين أنه من المحتمل أن تكون الدعاوى علامة على التضامن مع أوكرانيا، إلا أن هناك أيضًا تفسيرات أخرى محتملة.

نشر رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) صورًا للتغطية الإعلامية التي تتكهن بأن رواد الفضاء كانوا يدعمون أوكرانيا، وقال: "هنا بعض الجبناء اللصوص ورعاتهم الأنجلو ساكسونيين لا يعرفون ما الذي سيأتي بهم في حربهم الإعلامية ضد روسيا". وأضاف أن الطاقم لم يكن يمثل أوكرانيا بل يرتدون ألوانًا من جامعتهم: بومان جامعة موسكو التقنية الحكومية".

وكتب مسؤول آخر في روسكوزموس في قناته على تليغرام: "أحيانًا يكون اللون الأصفر هو اللون الأصفر فقط. صُممت بدلات الطيران للطاقم الجديد لتتناسب مع ألوان شعار جامعة بومان التقنية الحكومية في موسكو، حيث تخرج رواد الفضاء الثلاثة. تم تنسيق تصميم الزي الرسمي قبل وقت طويل من الأحداث الجارية. إن رؤية العلم الأوكراني في كل مكان وفي كل شيء هو مجرد" شىء دعائي.

عادةً ما يختار رواد الفضاء بدلاتهم الجوية قبل أشهر، والتي من شأنها أن تسبق الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن من غير الواضح متى اختار رواد الفضاء اللونين الأصفر والأزرق.

قال رائد فضاء ناسا سافر على متن مركبة فضائية روسية سويوز إلى محطة الفضاء الدولية لشبكة CNN: "بالنسبة لرحلات سويوز، عادةً ما يجتمع الطاقم مع الشركة التي تصنع البدلات قبل أشهر من الرحلة ويسمح لهم ببدلتين مخصصتين. عادةً ما تكون البذلة واحدة هي نفسها للطاقم والبدلة الثانية شيء شخصي".

وأضاف رائد الفضاء: "أعتقد أن صنع وإطلاق (بدلات الطيران) هذه سيكون تحديًا حقيقيًا في اللحظة الأخيرة".

عندما وصل رواد الفضاء الثلاثة إلى محطة الفضاء، الجمعة، تحدثوا إلى المتصلين عبر الهاتف، وسأل أحدهم عن اللون الأصفر، وأجاب القائد أوليغ أرتيمييف مازحا: "كان لدينا بالفعل الكثير من المواد الصفراء، لذلك كان علينا استخدامه. لهذا السبب كان علينا ارتداء اللون الأصفر".

سيقضي أرتيميف وزملاؤه رواد الفضاء دينيس ماتفيف وسيرجي كورساكوف الأشهر الستة والنصف القادمة على متن المحطة الفضائية.