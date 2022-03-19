صور أقمار صناعية تكشف ما يحفره الجيش الروسي قرب كييف بأوكرانيا

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت صور أقمار صناعية التقطها "ماكسار تكنولوجيز" عمليات حفر يقوم بها الجيش الروسي قرب العاصمة الأوكرانية، كييف وبالتحديد إلى الشمال الغربي من المدينة.

حواجز واقية حول المعدات العسكرية الروسية بالقرب من أوزيرا في 17 مارس , plain_text Credit: Maxar Technologies

ووفقًا لتحليل شركة ماكسار وصور الأقمار الصناعية، يحفر الجيش الروسي حرفيًا، ويقيم سواتر ترابية حول معداته العسكرية شمال غرب العاصمة الأوكرانية.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة السواتر الوقائية حول المعدات العسكرية الروسية بالقرب من أوزيرا وقاعدة أنتونوف الجوية.

كما شوهدت معدات عسكرية روسية إضافية وبعض أعمال بناء الساتر الترابي في قريتي زدفيجيفكا وبيريستانكا الواقعة في أقصى الشمال الغربي.