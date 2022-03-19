ما طلبات أوكرانيا التي ترفض الدول الغربية تنفيذها؟ ولماذا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وافقت الولايات المتحدة الأمريكية ودول بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال الأيام الماضية، على العديد من الطلبات التي تقدم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمساعدة في مواجهة القوات الروسية التي تغزو بلاده، إلا أن هناك طلبات رفضت الدول الغربية تلبيتها بدعوى أنها قد تؤدي لتصعيد الأوضاع مع روسيا.

ولكن هذه بعض طلبات زيلينسكي التي ترفضها الدول الغربية:

منطقة حظر طيران:

دعا زيلينسكي مرارا حلفاء بلاده إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا لمنع الطائرات الروسية من شن غارات.

وتكمن مشكلة إقامة مناطق حظر الطيران في أنها تحتاج لقوة عسكرية لفرضها، ومن ثم فإذا حلقت طائرة روسية فوق منطقة حظر طيران تابعة للناتو، فسيتعين على الحلف اتخاذ إجراءات ضد تلك الطائرة.

ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات إطلاق النار على الطائرة، وسيكون ذلك، بالنسبة لروسيا، عملاً حربياً من الناتو، ومن المرجح أن يؤدي إلى تصعيد الصراع.

نظام الدفاع الصاروخي S-300:

يمكن لنظام الصواريخ الدفاعي S-300 أن يضرب أهدافا أبعد من صواريخ ستينغر المضادة للطائرات.

وفقا لـ3 مصادر مطلعة، وافقت سلوفاكيا مبدئيا على تزويد أوكرانيا بهذا النظام الدفاعي، الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، بهدف مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضد الغارات الروسية.

لكن هناك جدل بين الولايات المتحدة وحلف (الناتو) بشأن كيفية تقوية القدرات الدفاعية لأوكرانيا، لهذا لم يتم ضمان نقل هذا النظام الدفاعي لأوكرانيا بعد.

مقاتلات ميغ-29:

رفضت الولايات المتحدة، في وقت سابق من الشهر الجاري، اقتراحا من بولندا لنقل طائراتها المقاتلة من طراز ميغ- 29 إلى الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، في بيان، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن اقتراح بولندا "مقبول"، ووصف الاقتراح بأنه "ينطوي على مخاطرة كبيرة".

وأضاف: "احتمال خروج طائرات مقاتلة تحت تصرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من قاعدة تابعة للولايات المتحدة والناتو في ألمانيا لتحلق في مجال جوي متنازع عليه مع روسيا بشأن أوكرانيا يثير مخاوف جدية لحلف الناتو بأكمله".