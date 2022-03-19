أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الجمعة، لشبكة CNN، إن بلاده رصدت العديد من الأخطاء للقوات الروسية خلال غزوها لأوكرانيا.

وأضاف أوستن، لمذيع CNN دون ليمون، في مقابلة حصرية ستذاع كاملة لاحقا، أن الروس "لم يتقدموا بالسرعة التي كانوا يرغبون فيها لأنهم عانوا من ضعف الدعم اللوجستي".

وذكر أوستن أنه لم ير دليلا على "التوظيف الجيد للاستخبارات، ولا التكامل بين القوات الجوية والبرية".

وقال: "هناك عدد من الأشياء التي نتوقع رؤيتها، ولقد واجه الروس بالفعل بعض المشكلات، لأن العديد من افتراضاتهم لم تثبت صحتها".

وأضاف: "أعتقد أن روسيا تصورت أنها ستتحرك بسرعة كبيرة للاستيلاء على العاصمة الأوكرانية كييف ولكن القوات الروسية لم تكن قادرة على فعل ذلك."

ومنذ بداية غزو أوكرانيا قبل شهر تقريبًا، قصفت القوات الروسية أجزاء كبيرة من المدن الأوكرانية مثل ماريوبول وخاركيف، لكن أوكرانيا تمكنت من منع روسيا من الاستيلاء على مساحات شاسعة من البلاد بما في ذلك العاصمة.

وذكر مسؤولون أمريكيون ومن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لشبكة CNN، هذا الأسبوع، أن روسيا تواجه انخفاضا في معنويات القوات المشاركة في الغزو وكذلك تكافح من أجل إعادة إمداد تلك القوات التي تواجه مقاومة أوكرانية شرسة.

ورد أوستن على سؤال بشأن موقف الصين من غزو روسيا لأوكرانيا، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن سعى لثني نظيره الصيني شي جين بينغ عن مساعدة روسيا، وحذره، خلال اتصال، الجمعة، من "التداعيات والعواقب" التي ستتعرض لها بكين إذا قدمت دعما لموسكو.

وقال أوستن إنه "من الصعب قول ما ستفعله الصين" ورفض التكهن، وأضاف: "آمل ألا تدعم الصين هذا العمل المقيت من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وآمل أن يعترفوا بالحاجة إلى احترام الأراضي ذات السيادة".

وذكر: "لقد أوضحنا أنهم إذا فعلوا ذلك، فإننا أعتقد أن هذا اختيار سيء".