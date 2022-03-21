أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت الخطوط الشرقية الصينية عن تحطم طائرة من طراز "بوينغ" كان على متنها 132 شخصا بين راكب وطاقم، الإثنين.

وقالت الشركة إن "الاتصال فُقد بطائرة من طراز بوينغ 737 فوق منطقة Wuzhou"، وأكدت الشركة أن المعلومات تشير إلى أن الطائرة تحطمت وكان على متنها 132 شخصا بينهم 123 راكبا و9 من الطاقم.

وأردفت الشركة قائلة: "لقد فعلت الخطوط الصينية الشرقية آليات الطوارئ وأرسلت فريق عمل إلى عين المكان وفتحت خط طوارئ لتقديم المساعدات الفورية لأهالي الضحايا".

وكانت قد أعلنت هيئة الطيران المدني الصينية في وقت سابق أن الطائرة تحطمت في المكان نفسه الذي أكدته الشركة لاحقا.

وحولت كل من شركة الطيران وشركة "بوينغ" موقعهيما الرسميين إلى اللونين الأبيض والأسود حدادا على ضحايا الطائرة المنكوبة.

من جانبه، وجه الرئيس الصيني شي جينبينغ الفرق المختصة بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ، وإيجاد الأسباب التي أدت إلى هذه الحادثة.