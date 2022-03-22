مصدر يكشف لـ CNN عن زيارة محتملة لرئيس وزراء إسرائيل إلى أوكرانيا

(CNN)-- قال مصدر مطلع، لشبكة CNN، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يستعد للذهاب إلى العاصمة الأوكرانية كييف للمساعدة في جهود الوساطة بعد تلقيه دعوة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأضاف المصدر أن الرحلة لن تتم إلا إذا كان هناك تقدم في المفاوضات.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، التي نشرت في البداية عن الرحلة المحتملة، فإن أجهزة الأمن الخاصة برئيس الوزراء تلقت تعليمات ببدء الاستعدادات لهذه الرحلة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، سافر بينيت إلى موسكو، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة 3 ساعات في الكرملين.

وكان بينيت على اتصال منتظم مع كل من زيلينسكي وبوتين.

ويوم الأحد، وجه زيلينسكي خطابا للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، حيث انتقد إسرائيل لعدم تزويدها أوكرانيا بالسلاح أو فرض عقوبات على روسيا.