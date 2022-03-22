الجيش الأوكراني يعلن استعادة السيطرة على بلدة بالقرب من العاصمة كييف

كاميرا CNN ترصد آثار دمار مركز تسوق في كييف بعد استهدافه قصف روسي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت القوات الأوكرانية استعادة السيطرة على بلدة ماكاريف التي تعبد حوالي 48 كم عن العاصمة، كييف، بعد أيام من احتلال القوات الروسية لها، حسبما أعلن الجيش الأوكراني على موقع فيسبوك الثلاثاء.

وقال الجيش الأوكراني في منشوره: "رُفع علم الدولة الأوكرانية في ماكاريف"، في الوقت الذي أكد فيه الأوكران تراجع الروس في البلدة.

ولم تتمكن CNN من التأكد من صحة المعلومات التي نشرها الجيش الأوكراني.

وتعرضت البلدة لأضرار بالغة نتيجة الغارات الروسية التي استهدفتها وكانت قد توثقت CNN من الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في 12 مارس/أذار والتي أظهرت حدوث أضرار جسيمة في تجمعات سكنية ومدارس ومنشأة طبية في البلدة.

وكررت وزارة الدفاع الروسية ادعاءاتها بأنها لا تستهدف المدنيين.