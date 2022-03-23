من تسميمه إلى سجنه.. ما آثار محاولة إسكات زعيم المعارضة في روسيا أليكسي نافالني؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—رد ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين على سؤال حول ما الذي تخاف منه روسيا بعد إصدار حكم بسجن زعيم المعارضة الروسية، أليكسي نافالني.

جاء ذلك في مقابلة مع الزميلة كريستيان أمانبور لـCNN حيث قال بيسكوف: "نافالني سجين، صدر بحقه حكم أول والآن صدر بحقه الحكم الثاني وهو مذنب وأثبت ذلك مكتب المدعي العام بقضايا احتيال وهي قضايا اقتصادية بحتة.."

وتابع المتحدث الروسي قائلا: "كان (نافالني) يجمع أموالا عبر مؤسسته من قبل مواطنين، مواطنين روس عاديين وأيضا من الخارج وكان ينفق جزءا من هذه الأموال لمصالحة الشخصية وهذا احتيال في بلدنا وكان من المفترض أن يعاقب.."

وأضاف بيسكوف: "لا أحد يخاف منه، إذا كان شخص مجرما يجب أن يكون في السجن وهذا هو الأمر ذاته الذي يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الأوروبية.."