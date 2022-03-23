(CNN) -- توفيت مادلين أولبرايت، أول وزيرة للخارجية الأمريكية، ساعدت في توجيه السياسة الخارجية الغربية في أعقاب الحرب الباردة، بسبب مرض السرطان. كانت تبلغ من العمر 84 عامًا.

وأعلنت أسرة أولبرايت وفاتها في بيان الأربعاء.

كانت أولبرايت شخصية محورية في إدارة الرئيس بيل كلينتون، حيث عملت أولاً كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قبل أن تصبح أكبر دبلوماسي في البلاد في فترة ولايته الثانية.

ودافعت أولبرايت عن توسيع حلف الناتو، ودفعت إلى تدخل التحالف في البلقان لوقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وسعت إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، ودافعت عن حقوق الإنسان والديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

في مقال رأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا، جادلت أولبرايت بأن الزعيم الروسي فلاديمير بوتين سيرتكب "خطأ تاريخي" في غزو أوكرانيا وحذرت من التكاليف المدمرة لبلاده.

وكتبت أولبرايت: "بدلاً من تمهيد طريق روسيا نحو العظمة، فإن غزو أوكرانيا سيضمن عار السيد بوتين من خلال ترك بلاده معزولة دبلوماسيًا، ومعطلة اقتصاديًا، وضعيفة استراتيجيًا في مواجهة تحالف غربي أقوى وأكثر اتحاداً".

كانت وجهًا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة في العقد بين نهاية الحرب الباردة والحرب على الإرهاب التي أشعلتها هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وهي حقبة بشر بها الرئيس الأسبق جورج بوش الأب على أنه "نظام عالمي جديد". قامت الولايات المتحدة، ولا سيما في العراق والبلقان، ببناء تحالفات دولية وتدخلت أحيانًا عسكريًا لدحر الأنظمة الاستبدادية. وألبرايت - وهي شخصية مثالية براغماتية صاغت مصطلح "التعددية الحازمة" لوصف السياسة الخارجية لإدارة كلينتون. - مستمدة من تجربتها التي نشأت في أسرة هربت من النازيين والشيوعيين في أوروبا في منتصف القرن العشرين لتشكيل نظرتها للعالم.

رأت الولايات المتحدة على أنها "أمة لا غنى عنها" عندما يتعلق الأمر باستخدام الدبلوماسية المدعومة باستخدام القوة للدفاع عن القيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

وقالت لشبكة NBC في عام 1998: "نحن نقف شامخين ونرى ما هو أبعد من البلدان الأخرى في المستقبل، ونرى الخطر هنا علينا جميعًا. الحرية والديمقراطية وأسلوب الحياة الأمريكي".

ربما كان أبرز ما بذلته من جهود لإنهاء العنف في البلقان، وكانت حاسمة في دفع كلينتون للتدخل في كوسوفو في عام 1999 لمنع إبادة جماعية ضد المسلمين العرقيين على يد الزعيم الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش. لقد كان يطاردها الفشل السابق لإدارة كلينتون في إنهاء الإبادة الجماعية في البوسنة.

أدى تفكك يوغوسلافيا الشيوعية إلى عدة دول مستقلة، بما في ذلك صربيا والجبل الأسود وسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا، في تسعينيات القرن الماضي، إلى إراقة دماء وحشية لم تشهدها القارة منذ الحرب العالمية الثانية. أصبح مصطلح "التطهير العرقي" مرادفًا للبوسنة، حيث حاولت القوات الصربية الموالية لميلوسوفيتش إقامة دولة منفصلة عن طريق إجبار السكان المدنيين غير الصرب.

لم تتدخل إدارة كلينتون حتى مذبحة سريبرينيتشا في عام 1995، عندما قتل الصرب 8000 رجل وصبي مسلم، مما أدى إلى خطة دايتون للسلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة. ولكن عندما حاول ميلوسوفيتش بعد ذلك نقل خطته القومية العرقية إلى كوسوفو، جمعت إدارة كلينتون ائتلافًا لمنعه من القيام بما كان قد أفلت منه في البوسنة.

اُتهمت أولبرايت ميلوسيفيتش بخلق "رعب ذي أبعاد توراتية" في "رغبته في إبادة مجموعة من الناس" - الأغلبية المسلمة في كوسوفو. وتعرضت لانتقادات شديدة في واشنطن في ذلك الوقت، حيث وصف البعض الضربات الجوية لحلف الناتو بـ"حرب أولبرايت"، بينما اتهمها آخرون بإساءة تقدير عزم ميلوسيفيتش.

وتحقيقا لهذه الغاية، قالت أولبرايت في عام 1999 "أتحمل المسؤولية الكاملة مع زملائي لاعتقادنا أنه من الضروري ألا نقف مكتوفي الأيدي ونراقب ما كان ميلوسيفيتش يخطط للقيام به"، مضيفة أنه "لا يمكننا مشاهدة الجرائم ضد الإنسانية".

في النهاية، أوقف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة العدوان الصربي، وأعلنت كوسوفو استقلالها في عام 2008.

وتناقض هذا الجهد مع معارضة إدارة كلينتون للتحرك الدولي لوقف الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. في الوقت الذي كانت فيه أولبرايت تمثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، دعت إدارة كلينتون، التي يطاردها الفشل العسكري في الصومال قبل عام، إلى سحب غالبية قوات الأمم المتحدة من البلاد في الأيام الأولى للإبادة الجماعية.

وأدت المذبحة التي أعقبت ذلك ضد عرقية التوتسي في المقام الأول، وكذلك بعض الهوتو المعتدلين على يد متطرفين من الهوتو، إلى مقتل 800 ألف شخص على الأقل.

في وقت متأخر من ولاية كلينتون الثانية، شاركت أولبرايت أيضًا في محادثات غير ناجحة لتعزيز السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أعقبها انفجار ثانٍ للعنف في المنطقة. كانت أيضًا جزءًا من الجهود المبذولة لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي من خلال التعامل مع كيم إيل سونغ.

وشهدت فترة تولي أولبرايت منصب وزيرة للخارجية تفجيرات القاعدة لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، مما أسفر عن مقتل 224 شخصًا. ووصفت الهجوم بأنه "أصعب يوم" في فترة ولايتها، لكنها رفضت الانتقادات بأنه كان ينبغي أن يدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الجماعة الإرهابية التي كانت ستنفذ فيما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وقالت أولبرايت للجنة 11 سبتمبر/ أيلول في عام 2004: "كان من الصعب للغاية، قبل 11 سبتمبر، إقناع أي شخص بأن غزو أفغانستان كان مناسبًا. أعتقد أن الأمر استغرق، للأسف، 9 / 11، لجعل الناس يفهمون التهديد الكبير".

عندما ضغطت عليها اللجنة بشأن الحجة القائلة بأن إدارة كلينتون تفتقر إلى المعلومات الاستخباراتية القابلة للتنفيذ، قالت أولبرايت "لقد استخدمنا كل أداة منفردة لدينا فيما يتعلق بمحاولة معرفة الأهداف الصحيحة وكيفية التعامل مع ما نعرفه".

لكنها أعربت أيضا عن إحباطها من إحجامها عن المضي قدما في استخدام القوة العسكرية ضد القاعدة وأسامة بن لادن.

وقالت أولبرايت: "من وجهة نظري، لم يتقدم البنتاغون بخيارات قابلة للتطبيق ردًا على ما كان الرئيس يطلبه".

بعد أن كانت وزيرة للخارجية، شغلت أولبرايت منصب رئيسة المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية في واشنطن من عام 2001 حتى وفاتها، وقامت بالتدريس في جامعة جورج تاون. كانت أيضًا مؤلفة غزيرة الإنتاج، وكتبت العديد من الكتب، بما في ذلك مذكرات عام 2003 بعنوان "سيدتي الوزيرة". كما عملت في القطاع الخاص لبعض الوقت.

في عام 2012، تلقت أولبرايت وسام الحرية الرئاسي من الرئيس باراك أوباما، الذي قال إن "صلابتها ساعدت في إحلال السلام في البلقان ومهدت الطريق لإحراز تقدم في بعض أكثر مناطق العالم اضطرابًا".

طوال فترة تقاعدها، واصلت أولبرايت العمل من أجل الديمقراطية في جميع أنحاء العالم وتحدثت عن سياسة الولايات المتحدة، ووجهت انتقادات لاذعة بشكل خاص إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي وصفته بأنه "أكثر الرؤساء غير ديمقراطيين في التاريخ الأمريكي الحديث".

عندما سألتها صحيفة "يو إس إيه توداي" في أغسطس/ آب 2020 عن كيفية تعريفها للشجاعة، أجابت أولبرايت "إنه عندما تدافع عما تؤمن به عندما لا يكون الأمر سهلاً دائمًا وتتعرض لانتقادات بسبب ذلك".

قالت أولبرايت: "لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً للعثور على صوتي. ولكن بعد أن وجدته، لن أصمت. سأستخدمه بأفضل ما لدي من حيث التأكد من أن الديمقراطية هي شكل حكومتنا وأن أولئك الذين يريدون العيش في ديمقراطية في جميع أنحاء العالم لديهم إمكانية القيام بذلك".