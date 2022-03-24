بايدن يتحدث عن الانتخابات المقبلة: سأكون محظوظا إذا ما ترشح ترامب ضدي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لا يفكر بإعادة ترشيح نفسه لرئاسة البلاد في انتخابات عام 2024 في الوقت الراهن لكنه أشار إلى انه سيكون "محظوظا" إذا ترشح وكان منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن عند سؤاله عن ترشحه للانتخابات الرئاسية: "لا ألوم ولا أنتقد أي أحد، على توجيه هذا السؤال، لكن في الانتخابات المقبلة، سأكون محظوظا إذا ترشح نفس الرجل أمامي"، في إشارة إلى ترامب.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الانتخابات المقبلة بعيدة المدى وأنه يصب تركيزه حاليا على الانتخابات النصفية القادمة.

وأضاف بايدن: "نحن بعيدون جدا جدا عن الانتخابات تركيزي الآن على الانتخابات النصفية من أجل الحفاظ على مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي كي أحصل على المساحة التي تتيح لي الاستمرار بالقيام بما كنت أقوم به على تصعيد تحسين اقتصادنا والتعامل بشكل عقلاني مع السياسة الأمريكية الخارجية لتكون أمريكا في قيادة العالم الحر"، حسب قوله.

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