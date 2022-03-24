روسيا تتلقى ضربة دبلوماسية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقت روسيا ضربة دبلوماسية جديدة بعد تصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة دعا موسكو لوقف حربها على أوكرانيا وتوفير حماية أكبر للمدنيين، الخميس.

وصوتت 140 دولة لصالح قرار يدعو روسيا إلى وقف حربها على أوكرانيا وتوفير حماية للمدنيين في حين عارضت 5 دول في حين رفضت 38 دولة التصويت.

وتقف أمريكا خلف التصويت على هذا القرار و12 دولة أخرى، وكانت قد دعمت 141 دولة إدانة للغزو الروسي لأوكرانيا قبل أسابيع قليلة.

وكانت قد قالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة للجمعية العمومية، الأربعاء، إن التصويت لصالح القرار يعني التصويت لـ"إنهاء الحرب" في أوكرانيا.