روسيا تعلن طرد دبلوماسيين أمريكيين.. وتوضح السبب

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صورة أرشيفية للعلم الأمريكية فوق مدخل السفارة الأمريكية في موسكو
Credit: MLADEN ANTONOV/AFP via Getty Images

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أنها ستطرد دبلوماسيين أمريكيين من البلاد.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "تسلم دبلوماسي كبير من البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو مذكرة، الأربعاء، تتضمن قائمة بموظفين دبلوماسيين أمريكيين غير مرغوب فيهم".

ولم يحدد البيان هؤلاء الدبلوماسيين الذين سيتم طردهم أو عددهم.

وجاءت هذه الخطوة ردا على طرد واشنطن 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فضلا عن موظف روسي في الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وجاء في البيان "تم إبلاغ الجانب الأمريكي بحزم أن أي أعمال عدائية من جانب الولايات المتحدة ضد روسيا ستلقى ردا حاسما وملائما".

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