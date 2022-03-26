نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو عقد اجتماعا رسميا، السبت وسط تكهنات بشأن مكان وجوده وصحته خلال الغزو المستمر لأوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية الروسية "تاس" إن شويغو عقد لقاء بوزارة المالية في البلاد لمناقشة الحفاظ على إمدادات الأسلحة المتطورة للصراع، وقال شويغو إن هذه الإمدادات تشمل عناصر "دعم روبوتي ومعلوماتي ومعدات الحرب الإلكترونية وبالطبع اللوجيستيات، كما كان الحال دائمًا".

وقال شويغو: "في ظل التحديات التي نواجهها اليوم، فإننا نتحرك وفقًا للخطة في تنفيذ عقد المشتريات الدفاعية للدولة.. بالنظر إلى حقيقة أن التمويل الحكومي لهذا العام أعلى بنسبة 15٪ من العام السابق، يجب علينا بالطبع أن نلقي نظرة على ما يحتاج إلى اهتمام خاص عند الوفاء بعقد المشتريات الدفاعية للدولة."

وبحسب ما ورد ادعى شويغو أنه ورغم العقوبات المفروضة على روسيا، فإن مستوى تنفيذ العقود الحكومية بلغ 85٪، في حين أعرب المراقبون الخارجيون عن شكوكهم في أن تتمكن روسيا من الاستمرار في إنتاج أسلحة عالية التقنية وسط عقوبات دولية صارمة، لا سيما إذا تم تقييد شراء روسيا لبعض التكنولوجيا.

وتحدث شويغو عن التغييرات القانونية التي من شأنها ضمان دعم الحكومة للقوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا، حسبما ذكرت تاس، حيث قال: "وفقًا لهذه التعديلات، يكتسب المشاركون في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا صفة المحاربين القدامى. وسيشمل الدعم أيضًا أقارب هذه الفئة من أفراد الخدمة العسكرية".